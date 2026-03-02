एमपी के कई बड़े अधिकारियों-बीजेपी नेताओं पर एफआईआर, फर्जीवाड़े में फंसे

नगर पालिका परिषद लखनादौन में शापिंग काम्प्लेक्स में निर्मित दुकानों में अनियमितताओं की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत की गई। इसमें कहा गया कि सीएमओ एवं अध्यक्ष ने मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग कर नीलामी उपरांत दुकानदारों से प्रीमियम भुगतान की पूरी राशि लिए बिना ही दुकानें सुपुर्द कर दीं। आरक्षित वर्ग की दुकानों को भी सामान्य वर्ग के लोगों को आवंटित कर शासन की आर्थिक क्षति करने का भी आरोप लगाया गया।



EOW ने शिकायत की जांच की जिसमें आरोप सही पाए गए। नगर परिषद लखनादौन ने 8 शॉपिंग काम्प्लेक्स में 75 दुकानें निर्मित कराने एवं नीलामी के लिए निविदा निकाली थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों से मिलीभगत कर बिना अनुबंध किए व नीलामी की बोली की पूरी राशि जमा कराए बिना ही दुकानदारों को दुकानों का कब्जा दे दिया।