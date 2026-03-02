2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

भक्त प्रह्लाद की पूजा-अर्चना कर रवाना किए भव्य शोभायात्रा, सीएम योगी ने खेली फूलों की होली

सीएम योगी सोमवार को होलिका दहन उत्सव में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे हैं। उनके पहुंचने पर लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। पांडेयहाता में होने वाले कार्यक्रम में योगी का सवा क्विंटल फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 02, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी

गोरखपुर में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति, पाण्डेयहाता द्वारा आयोजित पारंपरिक नरसिंह (शोभायात्रा) यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भक्त प्रह्लाद की विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती कर किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने रथ (शोभायात्रा) को रवाना किया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं एवं भक्तों के साथ फूलों की होली भी खेली।

होलिका समिति का पूर्ण हुआ शताब्दी वर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए समिति को शताब्दी वर्ष के अवसर पर विशेष बधाई दी। उन्होंने कहा कि पाण्डेयहाता की यह ऐतिहासिक परंपरा वर्ष 1927 से निरंतर परंपरागत तरीके से संचालित हो रही है, जो गोरखपुर की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। आयोजन स्थल एवं शोभायात्रा मार्ग पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन, डीआईजी रेंज एस. चनप्पा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह।

मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, सहायक पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार, एसपी सिटी दिनेश गोदारा, एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय सहित कैंट एवं कोतवाली क्षेत्राधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, भाजपा महानगर संयोजक राजेश गुप्ता सहित होलिका दहन समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धा, उल्लास एवं पारंपरिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।

ये भी पढ़ें

बनारस में 2500 स्थानों पर होगा होलिका दहन, उत्पात मचाने वालों पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, हुड़दंगी किए गए पाबंद
वाराणसी
Holi 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / भक्त प्रह्लाद की पूजा-अर्चना कर रवाना किए भव्य शोभायात्रा, सीएम योगी ने खेली फूलों की होली

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा, बच्ची की मौत…चार घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर CMO बन मांग रहा है पैसा, लखीमपुर और महाराष्ट्र से भी जुड़ा तार…दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी की तलाश में लगी पुलिस

Up news, गोरखपुर
गोरखपुर

सीएम योगी की अगुवाई में आज निकलेगी प्रह्लाद की भव्य शोभायात्रा, 60 किलों गुलाब के फूलों से खेली जाएगी पुष्प होली

Up news, cm yogi
गोरखपुर

सोमवार को आयेंगे सीएम योगी, होलिका दहन से लेकर भगवान नृसिंह की शोभायात्रा में होंगे शामिल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में करंट से झुलसे बच्चे को बचाने में गई मां की भी जान…उजड़ गया परिवार, मचा कोहराम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.