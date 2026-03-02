सीएम योगी की अगुवाई में आज निकलेगी प्रह्लाद की भव्य शोभायात्रा, 60 किलों गुलाब के फूलों से खेली जाएगी पुष्प होली

जानकारी के मुताबिक होली पर्व के उपलक्ष्य में महानगर में पारंपरिक आयोजनों की श्रृंखला सोमवार को शाम तीन बजे से प्रारंभ होगी। समिति के संरक्षक आशीष गुप्ता व अध्यक्ष रामप्रकाश गुप्ता ने बताया कि विरासत गलियारे में विस्थापित व्यापारियों को पुनर्स्थापित किए जाने के उपलक्ष्य में सभी व्यापारीगण मुख्यमंत्री का शंखनाद के बीच गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत करेंगे।