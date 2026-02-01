गोरखपुर में करंट से झुलसे बच्चे को बचाने में गई मां की भी जान…उजड़ गया परिवार, मचा कोहराम

सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी केशरी नंदन तिवारी और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, राजस्व टीम भी मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी सहजनवा महेश चौबे का कहना है कि मां बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया