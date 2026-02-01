गोरखपुर में महिला के गले से मंगलसूत्र छीन कर बदमाश फरार…काफी देर तक चला पुलिस का चेकिंग अभियान, गिरफ्त से दूर हैं बदमाश

गोरखपुर में एक महिला के गले से बदमाश मंगलसूत्र खींच कर फरार हो गए इस घटना के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। जानकारी के मुताबिक बुढ़िया माता मंदिर दर्शन कर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सरे राह सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की काफी तलाश की लेकिन वे फरार हो गए।