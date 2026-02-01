गोरखपुर में महिला के गले से मंगलसूत्र छीन कर बदमाश फरार…काफी देर तक चला पुलिस का चेकिंग अभियान, गिरफ्त से दूर हैं बदमाश

फोटो सोर्स: पत्रिका, मंगलसूत्र छीन बदमाश फरार
गोरखपुर में एक महिला के गले से बदमाश मंगलसूत्र खींच कर फरार हो गए इस घटना के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। जानकारी के मुताबिक बुढ़िया माता मंदिर दर्शन कर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सरे राह सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की काफी तलाश की लेकिन वे फरार हो गए।
जानकारी के मुताबिक देवरिया जनपद के बड़की बभनी थाना क्षेत्र निवासी पूनम चौरसिया गुरुवार को अपनी जेठानी के साथ गोरखपुर स्थित बुढ़िया माता मंदिर दर्शन करने आई थीं। दर्शन करने के बाद दोनों महिलाएं कुसमी जंगल मार्ग से मुख्य सड़क की ओर पैदल लौट रही थीं।
पीड़िता के अनुसार रास्ते में पहले से ही एक युवक बाइक लेकर खड़ा था, जबकि दूसरा युवक पीछे से आया और अचानक उनके गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया।
मंगलसूत्र छीनने के बाद आरोपी तेजी से भागते हुए पहले से खड़ी बाइक पर बैठ गया और दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से दोनों महिलाएं घबरा गईं और मौके पर शोर मच गया। आसपास मौजूद लोगों के जुटने के बाद पीड़िता ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों ने मंदिर क्षेत्र और कुसमी जंगल मार्ग पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग