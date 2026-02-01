26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर जोन में चला सर्च अभियान : वाहनों को चालान/ सीज कर 5.33लाख की वसूली, 286 वारंटियों व 93 अभियुक्तों की गिरफ्तारी

गोरखपुर जोन में पुलिस लगातार सक्रिय होकर अपराध एवं अपराधियों पर कारवाई कर रही है। एडीजी मुथा अशोक जैन के निर्देश पर सभी जिलों के कप्तान जिलों में लगातार अभियान चलाए हुए हैं।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 26, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, एडीजी गोरखपुर जोन

एडीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर जोन के नेपाल बार्डर के सभी जनपदों के सीमावर्ती थानों में अवैध तस्करी / मानव तस्करी / अन्य अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु एक विशेष सघन अभियान चलाया गया तथा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित करायी जाए।

जोन में पुलिस ने चलाया बड़ा चेकिंग अभियान

उक्त अभियान के अनुपालन में जोन के नेपाल बार्डर से सम्बन्धित सभी जनपदों के सीमावर्ती थानों द्वारा कार्यवाही करायी गयी। अभियान के दौरान 2686 व्यक्तियों व कुल 2001 वाहनों को चैक किया गया जिसमें 619 वाहनों का चालान करते हुए 06 वाहनों को सीज कर 5,33,500 रुपए का सम्मन शुल्क जमा कराया

जोन पुलिस ने 286 वारंटियों व 93 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

एडीजी जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर जोन के सभी 11 जनपदों में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वारण्टी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई हेतु एक विशेष सघन अभियान चलाया गया।

एडीजी का निर्देश…प्रभावी कारवाई करें

अभियान के तहत एडीजी जोन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी जनपद पर्याप्त संख्या में पुरुष एवं महिला पुलिसकमियों को शामिल करते हुए वारण्टियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी व कार्रवाई करें।

संवेदनशील क्षेत्रों में बरती जाए विशेष अलर्टनेस

किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। इस आदेश के अनुपालन में जोन के सभी जनपदों द्वारा एक साथ चिन्हित अभियुक्तों के ठिकानों पर दबिश देकर बड़ी संख्या में वारण्टियों एवं वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गय।

गोरखपुर जोन पुलिस का गुड वर्क

अभियान के दौरान जोन के विभिनन् जनपदों से कुल 288 वारण्टी अभियुक्तों तथा 93 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया तथा 170 बीएनएस एस के अंतर्गत 323 प्रकरणों में 575 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

ये भी पढ़ें

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने नहीं दिया वीजा, जापान से जाना था इंग्लैंड
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 07:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर जोन में चला सर्च अभियान : वाहनों को चालान/ सीज कर 5.33लाख की वसूली, 286 वारंटियों व 93 अभियुक्तों की गिरफ्तारी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रिटायर्ड महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने हड़पे 1.58 करोड़…सात दिनों तक वीडियो कॉल पर रहीं ऑनलाइन, एफडी तुड़वाकर भेजती रहीं रकम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

इंटर के छात्र की हत्या, 12वीं का पेपर देकर निकला था अंकुश, युवक ने सिर पर मारी ईंट

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में महिला को कुचलते निकली ट्रैक्टर ट्राली, पति भी बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल…परिजनों में कोहराम

Gorakhpur, accideent news
गोरखपुर

एम्स के नॉर्थ ईस्ट की छात्रा ने इंस्टा पर लिखा…थैंक्यू गोरखपुर पुलिस, बैड टच के आरोपियों को 24 घंटे में दबोचा गया

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

गोरखपुर में सौतेली माँ ने कुल्हाड़ी से मासूम को काट डाला, शव के पास सिंदूर से लगा रखी थी टीका…गाँव में दहशत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.