गोरखपुर जोन में चला सर्च अभियान : वाहनों को चालान/ सीज कर 5.33लाख की वसूली, 286 वारंटियों व 93 अभियुक्तों की गिरफ्तारी

एडीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर जोन के नेपाल बार्डर के सभी जनपदों के सीमावर्ती थानों में अवैध तस्करी / मानव तस्करी / अन्य अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु एक विशेष सघन अभियान चलाया गया तथा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित करायी जाए।