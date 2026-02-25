गोरखपुर में महिला को कुचलते निकली ट्रैक्टर ट्राली, पति भी बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल…परिजनों में कोहराम

मृतक महिला की पहचान आसना गुप्ता (24)के रूप में हुई है। वह अपने पति अनुज गुप्ता (28) और बच्चे के साथ रुद्रपुर, एम्स थाना क्षेत्र से शहर में एक मरीज को देखने जा रही थीं। तभी एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिर गए।