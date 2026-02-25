इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे ADG गोरखपुर जोन, सुरक्षा में लापरवाही पर दिये सख्त चेतावनी…नेपाल चुनाव पर सीमा सुरक्षा की किये समीक्षा

निरीक्षण के दौरान, एडीजी ने ठूठीबारी कोतवाली का भी जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय, बैरक, महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने थाने पर आने वाले पीड़ितों की हरसंभव मदद करने, अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए।