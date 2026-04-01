गोरखपुर में महिला के साथ बुलेट पर स्टंटबाजी, प्लेबैक में भोजपुरी गाना…अब हुआ यह हाल

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, महिला के साथ बुलेट पर स्टंट
गोरखपुर में महिला को बुलेट पर बिठाकर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया, नंबर के आधार पर पुलिस ने उसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि उसकी बाइक सीज कर दिया गया। वायरल रील में भोजपुरी गाना बज रहा है और युवक बीच सड़क पर दोनों हाथ छोड़ते हुए फुल स्पीड में बाइक भगाते हुए दिख रहा है। पीछे बैठी महिला भी काफी रोमांचित हो रही है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और युवक को गिरफ्तार कर लिया।आरोपी की पहचान चौरी चौरा इलाके के आमकोल निवासी राहुल पासवान के रूप में हुई है।
घटना तब संज्ञान में आई जब गोरखपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। जिसमें एक युवक बुलेट बाइक से स्टंट करते हुए नजर आया। पीछे एक महिला भी बैठी हुई थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर कैसे वह दोनों हाथ छोड़ कर बाइक चलाते हुए स्टंटबाजी कर रहा है। उसकी यह हरकत किसी ने रिकॉर्ड कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद गोरखपुर पुलिस को टैग करते हुए लगातार उसे रिपोस्ट किया गया।
पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए युवक की तलाश शुरू की चौरीचौरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान चौरी चौरा थाना क्षेत्र के आमकोल निवासी राहुल पासवान के रूप में हुई है, उसकी बाइक को सीज कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। बता दें कि स्टंटबाजों पर पुलिस लगातार कारवाई कर रही है और पिछले एक महीने में पुलिस ने तीसरी बार कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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