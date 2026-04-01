पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी- भाजपा आई तो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे और माफिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनका कार्यक्रम था, तब टीएमसी के गुंडों ने भाजपा के झंडे उखाड़ने और सभा बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने मतदाताओं से कहा, 'आप भाजपा प्रत्याशियों को जिताइए और डबल इंजन सरकार लाइए। हम टीएमसी का सूपड़ा साफ कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल स्पीड से सारी समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है।'