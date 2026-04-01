16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी- भाजपा आई तो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे और माफिया

Yogi Adityanath Bengal Rally : पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर गुंडे और माफिया सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 16, 2026

पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा करते हुए योगी आदित्यनाथ, PC- ANI

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में जोरदार अंदाज में उतरे। उन्होंने बाराबनी, रामपुरहाट और बोलपुर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC), कांग्रेस और वामपंथियों पर तीखा हमला बोला तथा भाजपा की विकास योजनाओं को गिनाया।

सीएम योगी ने बंगाल की जनता से अपील की कि वे टीएमसी के गुंडों, माफियाओं या किसी मौलाना के बयानों से भयभीत न हों। उन्होंने कहा, 'डबल इंजन की भाजपा सरकार आने दीजिए, ये सभी आपकी चाटुकारिता करेंगे और बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनका कार्यक्रम था, तब टीएमसी के गुंडों ने भाजपा के झंडे उखाड़ने और सभा बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने मतदाताओं से कहा, 'आप भाजपा प्रत्याशियों को जिताइए और डबल इंजन सरकार लाइए। हम टीएमसी का सूपड़ा साफ कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल स्पीड से सारी समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है।'

योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में बंगाल टेरर, माफियाराज और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया पैदा हुए। केंद्र से आने वाले विकास और गरीब कल्याण के पैसे को टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बंगाल से बदतर थी। हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे, व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित थीं, गुंडागर्दी चरम पर थी। लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार आने के बाद सब बदल गया।

उन्होंने कहा, अब यूपी में कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मस्जिदों से माइक की आवाज नहीं आती, गोकशी नहीं होती, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं नहीं होतीं। सख्त कार्रवाई होती है कि सात पीढ़ियां याद रखें। पर्व-त्योहार शांति से मनाए जाते हैं।

योगी ने आगे कहा कि बंगाल में अभी भी गोतस्करी, गोहत्या और त्योहारों से पहले उपद्रव होते हैं। उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार आने के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन गया, जिसे कांग्रेस, सपा और टीएमसी रोक नहीं पाईं।

बुलडोजर और माफिया पर तंज

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बुलडोजर माफियाओं की हड्डी-पसली ठीक कर देता है। माफिया की संपत्ति जब्त कर गरीबों और जनजातीय वर्ग के लिए आवास बनाए जाते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जय श्री राम से नफरत है। वे दुर्गा पूजा नहीं होने देतीं और हिंदुओं के त्योहारों पर कर्फ्यू जैसा माहौल बना देती हैं।

योगी ने मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार से कहा था कि अगर दुर्गा पूजा की सुरक्षा नहीं दे पा रही हो तो यूपी से बुलडोजर मंगा लो।

बंगाल की सांस्कृतिक विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में गोहत्या हो रही है। भाजपा गारंटी देती है कि बंगाल में दंगा-कर्फ्यू नहीं लगेगा, गोमाता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने याद दिलाया कि बंगाल एक समय देश की अर्थव्यवस्था का इंजन था, लेकिन कांग्रेस, वामपंथियों और अब टीएमसी ने इसे भ्रष्टाचार, भय और अराजकता का केंद्र बना दिया। किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलता। यूपी में आलू 15-16 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि बंगाल में सिर्फ 1-1.5 रुपये।

ममता पर प्रोटोकॉल भूलने का लगाया आरोप

योगी ने ममता बनर्जी पर प्रोटोकॉल भूलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी न खुद गईं और न ही कोई मंत्री स्वागत करने पहुंचा।

अंत में सीएम योगी ने बंगालवासियों के उत्साह की सराहना की और कहा कि भाजपा की सरकार आने पर बंगाल फिर से दुर्गा उत्सव, मां काली और मां तारा की भूमि बनेगा। नौजवानों को रोजगार, किसानों को सम्मान और गरीबों को विकास मिलेगा।

ये भी पढ़ें

जब नोएडा CEO की कोठी पर अतीक अहमद ने बोला था धावा, IAS लॉबी भी नहीं दर्ज करवा पाई थी केस
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी- भाजपा आई तो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे और माफिया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में बढ़ी गर्मी की मार: शुष्क मौसम और पछुआ हवाओं से तापमान सामान्य से ऊपर, बांदा सबसे गर्म

भीषण गर्मी का असर: शुष्क मौसम और पछुआ हवाओं से पारा चढ़ा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ हनी ट्रैप कांड: नाबालिग फंसा, 25 लाख रंगदारी, महिला सहित गिरोह फरार

लखनऊ: ठाकुरगंज में हनी ट्रैप का बड़ा खुलासा, नाबालिग को फंसाने वाली महिला पर गंभीर धाराओं में मुकदमा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती भाजपा, महिलाओं को सिर्फ नारों में आरक्षण देना चाहती है’- अखिलेश यादव

लखनऊ

मामा ने 17 साल की भांजी को किया प्रेग्नेंट; डरा-धमका कर करता था दुष्कर्म, मां को भी दी जान से मारने की धमकी

mama impregnates 17 year old niece threatens and rapes her crime news lucknow
लखनऊ

UP Panchayat Election पर बड़ा दिन: इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई, फैसले से साफ होगी तस्वीर

यूपी पंचायत चुनाव पर आज हाई कोर्ट सुनवाई, संशय बरकरार, फैसले पर टिकी नजरें (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.