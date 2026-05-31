तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, अखिलेश बोले- भाजपा याद रखे जिसे पाल-पोस रही वो आस्तीन का सांप

अखिलेश यादव ने इस घटना को भाजपा की बढ़ती हिंसक राजनीति का सबूत बताते हुए कहा कि भाजपा जहां भी सत्ता में है या सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, वहां लोकतंत्र और विपक्षी आवाजों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस हिंसा और गुंडागर्दी को भाजपा पाल रही है, वह एक दिन खुद भाजपा के लिए खतरा बन जाएगी।