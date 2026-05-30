तय समय से पहले विधानसभा चुनाव होने की सुगबुगाहट, सपा ने अंदरखाने फाइनल कर दिए आधे टिकट, मैदान में ‘धुरंधर’

लखनऊ(UP Assembly Elections) : यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। ऐसे में सत्ता के गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तरप्रदेश में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जानकारों की मानें तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने धुरंधरों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि सपा ने आधे से ज्यादा विधानसभा के टिकट फाइनल कर दिए हैं और जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई।