लखनऊ में बिस्कुट का लालच देकर 7 साल की हिंदू बच्ची से मुस्लिम बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म

यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। ठाकुरगंज इलाके में रहने वाले मोहम्मद शकील नाम के एक बुजुर्ग ने पड़ोस की ही एक मासूम बच्ची को अकेला देखा। उसने बच्ची को बिस्कुट देने का लालच दिया। बच्ची उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। आरोपी शकील उसे अपने घर के अंदर ले गया और कमरे का दरवाजा बंद करके उसके साथ घिनौना काम किया। जब बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया।