‘छोटा शकील का आदमी हूं, अतीक के लिए जान ले सकता हूं’, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के पिता और PA को धमकाने वाला गिरफ्तार

Threat To Bollywood Star Salman Khan Father Case Update: उत्तर प्रदेशके लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक ऐसे हिस्ट्रीशीटर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो फिल्म अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान और उनके निजी सहायक को फोन कर धमकी देने के मामले में चर्चा में आया था। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था।