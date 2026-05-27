समाजवादी पार्टी की विधायक के घर के बाहर बवाल; लाठी डंडों से लैस होकर आए बदमाश, जान से मारने की धमकी, अमेठी का मामला

विधायक के बेटे अनुराग प्रजापति ने शेर बहादुर यादव, बृजेश यादव, जय सिंह प्रताप, बलराम यादव, अनुराग यादव, मनु पाल, विपिन यादव, राजेश यादव और शुभम यादव समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी आरोपियों को पार्टी से निकालने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।