राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले बीजेपी का हल्लाबोल, रातों-रात लगे विवादित पोस्टर, स्मृति ईरानी के काम से की तुलना

अमेठी के प्रमुख इलाकों जैसे कांग्रेस कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट परिसर और संजय गांधी अस्पताल के बाहर रातों-रात कई पोस्टर चिपका दिए गए। इन पोस्टरों में सीधे अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है कि सांसद बनने के बाद क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ एक स्कूल बस दी गई, वो भी एक कांग्रेस नेता के निजी स्कूल को। साथ ही एक एम्बुलेंस दी गई, जो उनके खुद के ट्रस्ट के अस्पताल को मिली।