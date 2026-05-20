राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले बीजेपी का हल्लाबोल, रातों-रात लगे विवादित पोस्टर, स्मृति ईरानी के काम से की तुलना

अमेठी में राहुल गांधी की एंट्री से पहले मचा बवाल, लगे पोस्टर और नारे | फोटो सोर्स- X
Rahul Gandhi Amethi Tour: उत्तर प्रदेश की हाईप्रोफाइल सीट अमेठी में एक बार फिर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे से ठीक पहले यहां पोस्टर वॉर और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।
अमेठी के प्रमुख इलाकों जैसे कांग्रेस कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट परिसर और संजय गांधी अस्पताल के बाहर रातों-रात कई पोस्टर चिपका दिए गए। इन पोस्टरों में सीधे अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है कि सांसद बनने के बाद क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ एक स्कूल बस दी गई, वो भी एक कांग्रेस नेता के निजी स्कूल को। साथ ही एक एम्बुलेंस दी गई, जो उनके खुद के ट्रस्ट के अस्पताल को मिली।
इन पोस्टरों में पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के 5 साल के काम की तुलना मौजूदा सांसद किशोरी लाल शर्मा के 2 साल के काम से की गई है। पोस्टर में दावा किया गया है कि स्मृति ईरानी के समय अमेठी में बहुत ज्यादा विकास कार्य हुए थे। इस पोस्टर वार के बाद से ही चाय की थड़ियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है।
पोस्टरों के अलावा जमीन पर भी कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार सुबह गौरीगंज के फल मंडी तिराहे पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान ये नारे लगाए- 'राहुल गांधी वापस जाओ', 'राहुल गांधी जवाब दो, अपने पीए का हिसाब दो', 'किशोरी लाल जवाब दो'।
इस प्रदर्शन में बीजेपी के जिला महामंत्री विषूव मिश्रा, महेश सोनी और जिला उपाध्यक्ष आशा वाजपेयी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा अमेठी की जनता को गुमराह किया है। अब यहां की जनता अपने सांसद और कांग्रेस से विकास के कामों का पूरा हिसाब मांग रही है।
बड़ी खबरेंView All
अमेठी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग