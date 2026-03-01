अनुज भाई का बड़ा दिल…टीम इंडिया की जीत पर पूरे दिन फ्री कर दी अपने ठेले पर चाट

आईएएनएस से बातचीत में सुरेंद्र ने बताया कि वे क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्हें क्रिकेट देखना काफी अच्छा लगता है, पिछली बार वे 2024 के विश्व कप की जीत में अपने मन की इच्छा को पूरी नहीं कर पाए थे। इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि अगर भारत विश्व कप जीतता है तो वे अपनी दुकान में बहुत चाट बनाएंगे और लोगों को फ्री में खिलाकर जीत का जश्न सेलिब्रेट करेंगे।