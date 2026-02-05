अखिलेश बोले- बेहद गंभीर मामला, भेजेंगे अपना प्रतिनिधिमंडल, BJP जिलाध्यक्ष पर तत्काल कार्रवाई की मांग

अमेठी जिले के ठेंगहा मतदान केंद्र पर भाजपा पदाधिकारी और बीएलओ के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। बीएलओ के पति ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर मारपीट और मोबाइल जब्त करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जबकि सपा ने इस प्रकरण पर नाराजगी जताई है।

संग्रामपुर क्षेत्र के ठेंगहा मतदान केंद्र पर बुधवार को भाजपा पदाधिकारी और बीएलओ के बीच आयोजित बैठक के दौरान विवाद हो गया। बीएलओ के पति राकेश मौर्य का आरोप है कि भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ल ने उनके साथ मारपीट की और उनकी पत्नी का मोबाइल छीन लिया। दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राकेश मौर्य ने एसडीएम अमेठी आशीष सिंह को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि बुधवार को ठेंगहा मतदान केंद्र पर भाजपा की बैठक आयोजित की गई थी। आरोप है कि बैठक के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनकी पत्नी, जो बीएलओ हैं। उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। यह भी आरोप है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय उनकी पत्नी का मोबाइल फोन छीन लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।