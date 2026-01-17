ये हैं यूपी सरकार के सबसे अमीर मंत्री? संपत्ति इतनी एक साथ आ जाये 14 Fortuner

एडीआर की रिपोर्ट में योगी कैबिनेट के 45 मंत्रियों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 39 मंत्री करोड़पति हैं। मंत्रियों की औसत संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपये है। मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे ऊपर हैं। उनकी संपत्ति में चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर राकेश सचान (करीब 37 करोड़) और तीसरे पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी (करीब 37 करोड़) हैं। अन्य मंत्री जैसे नितिन अग्रवाल (31 करोड़) और रविंद्र जायसवाल (27 करोड़) भी अमीरों की सूची में हैं।