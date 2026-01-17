17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमेठी

ये हैं यूपी सरकार के सबसे अमीर मंत्री? संपत्ति इतनी एक साथ आ जाये 14 Fortuner

यूपी सरकार के मंत्रियों की संपत्ति पर ADR रिपोर्ट सामने आई है। वे राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि योगी कैबिनेट के 45 में से 39 मंत्री करोड़पति हैं।

2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Anuj Singh

Jan 17, 2026

योगी सरकार का सबसे अमीर मंत्री कौन?

योगी सरकार का सबसे अमीर मंत्री कौन? Source- X

Richest Minister of UP Government: योगी आदित्यनाथ की सरकार (योगी सरकार 2.0) में अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह मंत्रिपरिषद के सबसे अमीर सदस्य हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी संपत्ति कुल 58.07 करोड़ रुपये घोषित की है। वे राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं।

संपत्ति का ब्योरा और तुलना

एडीआर की रिपोर्ट में योगी कैबिनेट के 45 मंत्रियों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 39 मंत्री करोड़पति हैं। मंत्रियों की औसत संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपये है। मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे ऊपर हैं। उनकी संपत्ति में चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर राकेश सचान (करीब 37 करोड़) और तीसरे पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी (करीब 37 करोड़) हैं। अन्य मंत्री जैसे नितिन अग्रवाल (31 करोड़) और रविंद्र जायसवाल (27 करोड़) भी अमीरों की सूची में हैं।

संपत्ति से 14 फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं

58 करोड़ रुपये की यह राशि बहुत बड़ी है। अगर हम महिंद्रा फॉर्च्यूनर कार की कीमत देखें, जो लगभग 50 से 60 लाख रुपये से शुरू होती है, तो इस रकम से आसानी से 14 फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि मंत्री की संपत्ति आम आदमी की समझ से काफी ऊपर है। यह संपत्ति ज्यादातर जमीन, मकान, निवेश और अन्य स्रोतों से आई है।

मयंकेश्वर शरण सिंह कौन हैं?

मयंकेश्वर शरण सिंह तिलोई के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वे पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। वे कई बार विधायक रह चुके हैं। उनकी संपत्ति 2017 से 2022 तक काफी बढ़ी है, जो उनके चुनावी हलफनामे में दर्ज है। यह रिपोर्ट चुनावी हलफनामों पर आधारित है, जो सार्वजनिक होती हैं। योगी सरकार में ज्यादातर मंत्री अमीर हैं, लेकिन मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे आगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 10:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / ये हैं यूपी सरकार के सबसे अमीर मंत्री? संपत्ति इतनी एक साथ आ जाये 14 Fortuner

बड़ी खबरें

View All

अमेठी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तांत्रिक का सिर कुएं में, धड़ नाले में मिला, 4 दिन बाद खुला खौफनाक राज, ये वजह आई सामने

पुलिस
अमेठी

तांत्रिक रुपए न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की दे रहा था धमकी, धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला, चार गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)
अमेठी

भाजपा विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, बोले- मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, उनके सुख-दुख में नहीं…

कमेटी विधायक सुरेश पासी (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब सुरेश पासी)
अमेठी

इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, तो अमित के लिए रिंकी हुई फरार, पति को नहीं ऐतराज

अमेठी में पति-पत्नी-प्रेमी का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा
अमेठी

आदमी 1 हत्यारे 6! धारदार हथियार से काट डाला शरीर; इस वजह से किया गया खौफनाक हत्याकांड

man murdered with sharp edged weapon in amethi fir registered against six people crime news
अमेठी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.