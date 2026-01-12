12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमेठी

तांत्रिक रुपए न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की दे रहा था धमकी, धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला, चार गिरफ्तार

Tantrik murder revealed अमेठी पुलिस ने तांत्रिक की हत्या के मामले में चार को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपियों ने बताया कि तांत्रिक पैसे ना देने पर जिन्न और भूत छोड़ने की धमकी दे रहा था। ‌

2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Narendra Awasthi

Jan 12, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस

Tantrik murder revealed अमेठी में तांत्रिक की हत्या के मामले में पुलिस ने चार को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा किया है। इस घटना में तांत्रिक का धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला था। पुलिस की गिरफ्त में‌ एक हत्यारोपी ने बताया कि तांत्रिक से वह और उसकी मां झाड़-फूंक करा रहे थे। इस दौरान तांत्रिक ने उन लोगों से काफी रुपए ले लिए थे। तांत्रिक और पैसों की डिमांड कर रहा था। न देने पर जिन्न और भूत छोड़ने की धमकी दे रहा था‌। जिससे परेशान होकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। एसपी अर्पण रजत कौशिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

तांत्रिक की हत्या का खुलासा

उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस थाना क्षेत्र की बहादुरपुर निवासी पूजा सिंह पत्नी नितिन कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके मामा विजय सिंह पुत्र माधव सिंह निवासी जेल रोड, थाना मकंदुगंज, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। 8 जनवरी को घर से रात 10 बजे निकले थे, जिन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने ले जाकर मोजमगंज सिवान की नहर पटरी के पास हत्या कर दिया। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने चार टीमों का गठन किया था।

मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार 

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजन सोनकर उर्फ निरहू पुत्र सदा शिव उर्फ जोगी, सौरभ सोनकर पुत्र बलराम, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर पुत्र सूरज लाल, और अजय सोनकर पुत्र हरिश्चंद्र निवासीगण मोहल्ला छोटा गोलियान जायस को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। राजन सोनकर ने बताया कि मृतक बाबा विजय सिंह झाड़-फूंक का काम करते थे। वह और उनकी मां ने भी विजय सिंह झाड़-फूंक करवा‌ रहे थे। इसके बदले उन्होंने कई बार रुपए लिए। लेकिन आराम नहीं मिला। बाबा और अधिक पैसे मांगने लगे, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला।‌ समस्या और अधिक बढ़ गई थी। तब उसे लगा कि बाबा उनके खिलाफ तंत्र विद्या कर रहा है। इस पर उन्होंने रास्ते से हटाने का निश्चित किया। ‌

षड्यंत्र रच की गई हत्या

राजन ने बताया कि उसने अपने एक साथी को विजय से मिलवाया और उसकी समस्या के समाधान के विषय में पूछा। विजय बाबा ने कहा कि देवा शरीफ चलना पड़ेगा। गाड़ी बुक करके विजय सिंह को देवा शरीफ के लिए निकले। रास्ते में उसकी हत्या कर दी।

क्या कहती हैं एसपी?

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजन सोनकर मृतक विजय सिंह से झाड़ बुक कर रहा था, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। राजन को लगा कि ओझा विपरीत कार्य कर रहा है। जिससे उसकी बीमारी बढ़ रही है। इस पर उसने निश्चय किया कि शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए विजय सिंह की हत्या करेगा। इस पर एक गाड़ी को किराए पर लिया गया और विजय सिंह के साथ निकल पड़े। रास्ते में ही विजय सिंह की हत्या कर दी गई। हत्यारोपी की निशानदेही पर सिर को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद किया है। पकड़े गए हत्यारोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / तांत्रिक रुपए न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की दे रहा था धमकी, धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला, चार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अमेठी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, बोले- मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, उनके सुख-दुख में नहीं…

कमेटी विधायक सुरेश पासी (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब सुरेश पासी)
अमेठी

इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, तो अमित के लिए रिंकी हुई फरार, पति को नहीं ऐतराज

अमेठी में पति-पत्नी-प्रेमी का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा
अमेठी

आदमी 1 हत्यारे 6! धारदार हथियार से काट डाला शरीर; इस वजह से किया गया खौफनाक हत्याकांड

man murdered with sharp edged weapon in amethi fir registered against six people crime news
अमेठी

Lucknow-Varanasi highway: अमेठी में कोहरे का कहर, लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा, दो की मौत, 16 घायल

Amethi accident (Source: Police Media Cell)
अमेठी

एक के बाद एक भिड़े चार ट्रक: जनरथ बस और कार की भीषण भिड़ंत, ट्रक चालकों की जान गई, 16 घायल; दो की हालत नाजुक

amethi road accident fog four trucks janrath bus car collision
अमेठी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.