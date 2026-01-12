तांत्रिक रुपए न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की दे रहा था धमकी, धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला, चार गिरफ्तार

फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस
Tantrik murder revealed अमेठी में तांत्रिक की हत्या के मामले में पुलिस ने चार को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा किया है। इस घटना में तांत्रिक का धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला था। पुलिस की गिरफ्त में एक हत्यारोपी ने बताया कि तांत्रिक से वह और उसकी मां झाड़-फूंक करा रहे थे। इस दौरान तांत्रिक ने उन लोगों से काफी रुपए ले लिए थे। तांत्रिक और पैसों की डिमांड कर रहा था। न देने पर जिन्न और भूत छोड़ने की धमकी दे रहा था। जिससे परेशान होकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। एसपी अर्पण रजत कौशिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस थाना क्षेत्र की बहादुरपुर निवासी पूजा सिंह पत्नी नितिन कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके मामा विजय सिंह पुत्र माधव सिंह निवासी जेल रोड, थाना मकंदुगंज, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। 8 जनवरी को घर से रात 10 बजे निकले थे, जिन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने ले जाकर मोजमगंज सिवान की नहर पटरी के पास हत्या कर दिया। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने चार टीमों का गठन किया था।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजन सोनकर उर्फ निरहू पुत्र सदा शिव उर्फ जोगी, सौरभ सोनकर पुत्र बलराम, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर पुत्र सूरज लाल, और अजय सोनकर पुत्र हरिश्चंद्र निवासीगण मोहल्ला छोटा गोलियान जायस को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। राजन सोनकर ने बताया कि मृतक बाबा विजय सिंह झाड़-फूंक का काम करते थे। वह और उनकी मां ने भी विजय सिंह झाड़-फूंक करवा रहे थे। इसके बदले उन्होंने कई बार रुपए लिए। लेकिन आराम नहीं मिला। बाबा और अधिक पैसे मांगने लगे, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। समस्या और अधिक बढ़ गई थी। तब उसे लगा कि बाबा उनके खिलाफ तंत्र विद्या कर रहा है। इस पर उन्होंने रास्ते से हटाने का निश्चित किया।
राजन ने बताया कि उसने अपने एक साथी को विजय से मिलवाया और उसकी समस्या के समाधान के विषय में पूछा। विजय बाबा ने कहा कि देवा शरीफ चलना पड़ेगा। गाड़ी बुक करके विजय सिंह को देवा शरीफ के लिए निकले। रास्ते में उसकी हत्या कर दी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजन सोनकर मृतक विजय सिंह से झाड़ बुक कर रहा था, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। राजन को लगा कि ओझा विपरीत कार्य कर रहा है। जिससे उसकी बीमारी बढ़ रही है। इस पर उसने निश्चय किया कि शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए विजय सिंह की हत्या करेगा। इस पर एक गाड़ी को किराए पर लिया गया और विजय सिंह के साथ निकल पड़े। रास्ते में ही विजय सिंह की हत्या कर दी गई। हत्यारोपी की निशानदेही पर सिर को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद किया है। पकड़े गए हत्यारोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अमेठी
उत्तर प्रदेश
