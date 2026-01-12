तांत्रिक रुपए न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की दे रहा था धमकी, धड़ नाले में और सिर कुएं में मिला, चार गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजन सोनकर उर्फ निरहू पुत्र सदा शिव उर्फ जोगी, सौरभ सोनकर पुत्र बलराम, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर पुत्र सूरज लाल, और अजय सोनकर पुत्र हरिश्चंद्र निवासीगण मोहल्ला छोटा गोलियान जायस को गिरफ्तार किया। जिनसे पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। राजन सोनकर ने बताया कि मृतक बाबा विजय सिंह झाड़-फूंक का काम करते थे। वह और उनकी मां ने भी विजय सिंह झाड़-फूंक करवा‌ रहे थे। इसके बदले उन्होंने कई बार रुपए लिए। लेकिन आराम नहीं मिला। बाबा और अधिक पैसे मांगने लगे, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला।‌ समस्या और अधिक बढ़ गई थी। तब उसे लगा कि बाबा उनके खिलाफ तंत्र विद्या कर रहा है। इस पर उन्होंने रास्ते से हटाने का निश्चित किया। ‌