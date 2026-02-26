फोन कर बुलाया… पकड़कर तलवार से सिर, चेहरे और गले पर किए ताबड़तोड़ वार, निकाह की जिद ने ली युवक की जान

इसी बात से आक्रोशित होकर मैंने उसकी हत्या की साजिश रची। सोमवार रात करीब 8 बजे शाहिद को फोन कर गैस एजेंसी के पास बुलाया। वहां पहले से ही अभिषेक और एक अन्य साथी मौजूद थे। जैसे ही शाहिद वहां पहुंचा, सुहेल और दूसरे नाबालिग ने उसे पकड़ लिया। अभिषेक ने तलवार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को नाले के पास झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए।