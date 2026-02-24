बर्दाश्त नहीं हुआ बहन का अपमान…भाइयों ने कर डाला जीजा का कत्ल

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में प्यार, धोखा और बदले की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। शुकुलबाजार थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक का शव रहमतगढ़ के पास संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक यह हत्या मृतक के सालों ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।