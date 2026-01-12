12 जनवरी 2026,

सोमवार

अमेठी

तांत्रिक का सिर कुएं में, धड़ नाले में मिला, 4 दिन बाद खुला खौफनाक राज, ये वजह आई सामने

अमेठी में झाड़-फूंक और पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। चार युवकों ने तांत्रिक की बेरहमी से हत्या कर दी। सिर कुएं में और धड़ नाले में फेंका गया। पुलिस ने चार दिन पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। जो तथ्य सामने आए हैं। उसे पुलिस भी हैरान है।

Google source verification

अमेठी

image

Mahendra Tiwari

Jan 12, 2026

पुलिस

गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स पुलिस विभाग

अमेठी जिले में तांत्रिक की नृशंस हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। झाड़-फूंक और पैसों के विवाद में चार युवकों ने मिलकर तांत्रिक की हत्या कर दी। पुलिस ने चार दिन बाद इस खौफनाक वारदात का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र में हुई तांत्रिक की हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। 8 जनवरी की सुबह मोजमगंज पुल के पास नाले के किनारे एक व्यक्ति का धड़ मिलने से हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के रहने वाले व्यवसायी और तांत्रिक विजय सिंह के रूप में हुई। लेकिन उस समय सिर का कोई पता नहीं चल सका था।

घटना का खुलासा करने के लिए चार विशेष टीम लगाई गई

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर चार विशेष टीमें गठित की गईं। इनमें एसओजी और सर्विलांस टीम भी शामिल थीं। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले। और चार संदिग्धों के नाम सामने आए।

तांत्रिक लगातार पैसे की मांग कर रहा था, न देने पर भूत- प्रेत और जिन्न छोड़ने की धमकी

शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जायस कस्बे के मोहल्ला गोरियाना के रहने वाले राजन सोनकर उर्फ निरहू, सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर और अजय सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुख्य आरोपी राजन ने बताया कि वह और उसकी मां लंबे समय से तांत्रिक विजय सिंह से झाड़-फूंक करा रहे थे। इस दौरान काफी पैसा खर्च हो गया। लेकिन उसकी मां की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। आरोप है कि विजय सिंह लगातार पैसों की मांग कर रहा था। और पैसे न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की धमकी देता था।

गंडासे से हमला कर तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी

इसी से परेशान होकर राजन ने अपने तीन साथियों के साथ हत्या की साजिश रची। 7 जनवरी की रात आरोपियों ने एक ओमनी वैन किराए पर ली। बहाने से विजय सिंह को अपने साथ ले गए। मोजमगंज पुल के पास गंडासे से हमला कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। पहचान छिपाने के लिए धड़ को नाले में फेंक दिया गया। जबकि सिर को बोरी में ईंटों के साथ भरकर पास के पुराने कुएं में डाल दिया गया। रविवार को पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुएं से सिर बरामद कर लिया।

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, मृतक के कपड़े और वारदात में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया है। एसपी ने सफल खुलासे के लिए पुलिस टीम को 25 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

Published on:

12 Jan 2026 01:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / तांत्रिक का सिर कुएं में, धड़ नाले में मिला, 4 दिन बाद खुला खौफनाक राज, ये वजह आई सामने

