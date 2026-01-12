तांत्रिक का सिर कुएं में, धड़ नाले में मिला, 4 दिन बाद खुला खौफनाक राज, ये वजह आई सामने

शुक्रवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जायस कस्बे के मोहल्ला गोरियाना के रहने वाले राजन सोनकर उर्फ निरहू, सौरभ सोनकर, प्रदीप उर्फ तूफानी सोनकर और अजय सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुख्य आरोपी राजन ने बताया कि वह और उसकी मां लंबे समय से तांत्रिक विजय सिंह से झाड़-फूंक करा रहे थे। इस दौरान काफी पैसा खर्च हो गया। लेकिन उसकी मां की तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। आरोप है कि विजय सिंह लगातार पैसों की मांग कर रहा था। और पैसे न देने पर जिन्न-भूत छोड़ने की धमकी देता था।