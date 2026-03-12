यूपी पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता, मच्छर का हाफ एनकाउंटर

अमेठी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देर रात मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के दौरान पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मो. इस्लाम उर्फ मच्छर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई मुसाफिरखाना क्षेत्र के इसौली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस टीम इलाके में संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मो. इस्लाम के आने की सूचना मिली। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और मौके पर ही पकड़ा गया।