भाजपा विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, बोले- मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, उनके सुख-दुख में नहीं…

उत्तर प्रदेश के अमेठी के जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश पासी बीते बुधवार को बाजार शुकुल में एक पुलिया का शिलान्यास करने के लिए गए थे।‌ यहीं पर उनसे सवाल किया गया जिसका जवाब वे दे रहे थे। सवाल मस्जिद के बारे में था। पूछा गया कि क्या वे मस्जिद पर जाते हैं? इस पर सुरेश पासी ने कहा कि वे कभी मस्जिद नहीं गए हैं और न भविष्य में जाएंगे। "वोट मांगने जाते हैं" के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे वोट मांगने भी नहीं जाते हैं, जीने-मरने पर भी नहीं जाते हैं, दुख-सुख में भी नहीं जाते हैं। "बिल्कुल क्लियर है, कैमरे पर बोल रहे हैं।"