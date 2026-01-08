8 जनवरी 2026,

अमेठी

भाजपा विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, बोले- मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, उनके सुख-दुख में नहीं…

BJP MLA says about Muslim votes अमेठी के भाजपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। मस्जिद और सुख-दुख को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अमेठी

image

Narendra Awasthi

Jan 08, 2026

कमेटी विधायक सुरेश पासी (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब सुरेश पासी)

फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब सुरेश पासी

BJP MLA says about Muslim votes अमेठी में भाजपा विधायक सुरेश पासी ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह मुसलमान के घर नहीं जाते हैं और ना ही कभी मस्जिद गए हैं‌। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक सुरेश पासी ने यह भी कहा कि वह कैमरे के आगे बोल रहे हैं। सुरेश पासी अमेठी के जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा से विधायक हैं। यहां से दूसरी बार विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन विधायक के बयान पर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

शुकुल बाजार पुलिया का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश के अमेठी के जगदीशपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश पासी बीते बुधवार को बाजार शुकुल में एक पुलिया का शिलान्यास करने के लिए गए थे।‌ यहीं पर उनसे सवाल किया गया जिसका जवाब वे दे रहे थे। सवाल मस्जिद के बारे में था। पूछा गया कि क्या वे मस्जिद पर जाते हैं? इस पर सुरेश पासी ने कहा कि वे कभी मस्जिद नहीं गए हैं और न भविष्य में जाएंगे। "वोट मांगने जाते हैं" के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे वोट मांगने भी नहीं जाते हैं, जीने-मरने पर भी नहीं जाते हैं, दुख-सुख में भी नहीं जाते हैं। "बिल्कुल क्लियर है, कैमरे पर बोल रहे हैं।"

बोले हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए।

"आपको मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है," के सवाल पर भाजपा विधायक ने कहा कि हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। विधायक सुरेश पासी ने यह भी कहा, "कैमरे पर बोल रहे हैं, हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है।" भाजपा विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब देखना है कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

08 Jan 2026 07:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / भाजपा विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, बोले- मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, उनके सुख-दुख में नहीं…

