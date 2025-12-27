इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, तो अमित के लिए रिंकी हुई फरार, पति को नहीं ऐतराज

अमेठी के शंभूनाथ की शादी करीब 5 साल पहले रिंकी से हुई थी। दोनों का एक छोटा बेटा भी है। शंभूनाथ नौकरी के लिए अहमदाबाद में रहता था और मेहनत-मजदूरी करके परिवार चलाता था। रिंकी बेटे और सास-ससुर के साथ गांव में रहती थी। बाहर से सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रिंकी की जिंदगी में बदलाव आने वाला था। दरअसरल, रिंकी को इंस्टाग्राम पर रील्स देखने का शौक था। इसी दौरान उसकी दोस्ती मैनपुरी के अमित चौहान से हुई। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन दो महीने में यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। दोनों ने फोन और चैट पर घंटों बातें की। आखिरकार मिलने का प्लान बना। रिंकी ने घर में रखे सारे गहने इकट्ठे किए और बिना किसी को बताए मित से मिलने दिल्ली चली गई।