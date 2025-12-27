27 दिसंबर 2025,

शनिवार

अमेठी

इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, तो अमित के लिए रिंकी हुई फरार, पति को नहीं ऐतराज

Amethi Rinki Amit affair: आज के समय में लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी प्यार हो जा रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के अमेठी में देखने को मिला है, जहां 1 बच्चे की मां को प्यार हो गाय।

2 min read
Google source verification

अमेठी

image

Anuj Singh

Dec 27, 2025

अमेठी में पति-पत्नी-प्रेमी का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा

अमेठी में पति-पत्नी-प्रेमी का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा Source- X

UP Crime News: यूपी के अमेठी में सोशल मीडिया पर पनपा प्यार एक बड़ा परिवारिक ड्रामा बन गया। शादीशुदा और एक बच्चे की मां रिंकी इंस्टाग्राम रील्स देखते-देखते किसी और के प्यार में पड़ गई। रिंकी को ऐसा प्यार का बुखार चढ़ा की, वह अपने प्रेमी से मिलने से मिलने के लिए घर से गहने लेकर दिल्ली भाग गई। अब प्यार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने जब दोनों को पकड़ा, तो थाने में पति, पत्नी और प्रेमी के बीच ड्रामा हुआ।

शादी और परिवार की जिंदगी

अमेठी के शंभूनाथ की शादी करीब 5 साल पहले रिंकी से हुई थी। दोनों का एक छोटा बेटा भी है। शंभूनाथ नौकरी के लिए अहमदाबाद में रहता था और मेहनत-मजदूरी करके परिवार चलाता था। रिंकी बेटे और सास-ससुर के साथ गांव में रहती थी। बाहर से सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रिंकी की जिंदगी में बदलाव आने वाला था। दरअसरल, रिंकी को इंस्टाग्राम पर रील्स देखने का शौक था। इसी दौरान उसकी दोस्ती मैनपुरी के अमित चौहान से हुई। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन दो महीने में यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। दोनों ने फोन और चैट पर घंटों बातें की। आखिरकार मिलने का प्लान बना। रिंकी ने घर में रखे सारे गहने इकट्ठे किए और बिना किसी को बताए मित से मिलने दिल्ली चली गई।

घर से गायब होने पर मचा हड़कंप

रिंकी घर से गायब हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया। गहनों के भी गायब होने का पता चला। शंभूनाथ को जैसे ही खबर मिली, वह अहमदाबाद से अमेठी पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और लोकेशन ट्रेस करके पता लगाया कि रिंकी दिल्ली में है। पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और रिंकी व अमित चौहान को हिरासत में ले लिया। दोनों को अमेठी थाने लाया गया। यहां परिवार वाले रिंकी को समझाने लगे कि घर चलो, लेकिन रिंकी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अमित के साथ ही रहेगी। रिंकी का आरोप था कि पति शंभूनाथ मारपीट करता है, इसलिए वह उसके पास नहीं लौटना चाहती।

पति ने क्या कहा?

शंभूनाथ ने थाने में कहा, 'मेरी पत्नी को इंस्टाग्राम पर किसी से प्यार हो गया। वह मुझे छोड़कर चली गई। मुझे कोई ऐतराज नहीं है।' वह काफी उदास दिख रहा था। दूसरी तरफ अमित का भाई सोनू भी थाने पहुंचा। उसने बताया कि अमित रिंकी को लेकर घर आया था, तब परिवार को पता चला। सोनू ने कहा, 'हमें इनके रिश्ते से कोई समस्या नहीं है।'

थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा

थाने में तीनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। रोना-धोना, समझाने-बुझाने का दौर चला। शंभूनाथ ने थाने में यह भी कह दिया कि अगर रिंकी, अमित के साथ रहना चाहती है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद रिंकी को पति और परिवार के साथ भेज दिया है।

Published on:

27 Dec 2025 11:04 am

अमेठी

अमेठी

उत्तर प्रदेश

