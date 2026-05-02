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Amethi Accident News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने चालक को पकड़ा

Fatal Road Crash in Amethi: अमेठी में अयोध्या-रायबरेली रोड पर डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने डंपर और चालक को पकड़कर जांच शुरू कर दी है।

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अमेठी

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Ritesh Singh

May 02, 2026

अयोध्या-रायबरेली रोड पर मंगौली गांव के पास हादसा; पुलिस ने डंपर और चालक को किया गिरफ्तार    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

अयोध्या-रायबरेली रोड पर मंगौली गांव के पास हादसा; पुलिस ने डंपर और चालक को किया गिरफ्तार    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

Amethi Accident: जनपद अमेठी में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। अयोध्या-रायबरेली रोड पर मंगौली गांव के पास डंपर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

दोपहर 11:30 बजे हुआ हादसा

यह हादसा शनिवार को लगभग 11:30 बजे दिन में हुआ, जब सड़क पर सामान्य यातायात चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से आकर बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

सुल्तानपुर निवासी था मृतक

मृतक की पहचान पंकज उपाध्याय (उम्र लगभग 30 वर्ष) के रूप में हुई है। वह सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र के ग्राम गिरिजा मोड़, पोस्ट रैचा के निवासी थे। बताया जा रहा है कि पंकज किसी काम से बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। उनकी असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।

टक्कर के बाद मौके पर मचा हड़कंप

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की औपचारिक पुष्टि की जाएगी।

डंपर और चालक गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हादसे में शामिल डंपर और उसके चालक को पकड़ लिया है। वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा चालक से पूछताछ की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के पीछे लापरवाही या अन्य कोई कारण था।

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी वजह

प्रारंभिक जांच में यह सामने आ रहा है कि डंपर की तेज रफ्तार और लापरवाही इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। जानकारों  का मानना है कि हाईवे और मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों की अनियंत्रित गति अक्सर ऐसे हादसों को जन्म देती है।

परिवार में मचा कोहराम

जैसे ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को मिली, परिवार में मातम छा गया। पंकज की अचानक मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आए दिन हो रहे सड़क हादसे यह संकेत देते हैं कि यातायात नियमों का पालन अभी भी सख्ती से नहीं हो पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारी वाहनों की नियमित जांच, गति नियंत्रण और सख्त नियमों के पालन से ही इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है।

प्रशासन की अपील

पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क पर सावधानी बरतें और गति सीमा का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की जान ले सकती है, इसलिए जिम्मेदारी से वाहन चलाना बेहद जरूरी है।

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Published on:

02 May 2026 03:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / Amethi Accident News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने चालक को पकड़ा

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