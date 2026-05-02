Amethi Accident News: डंपर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने चालक को पकड़ा

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। आए दिन हो रहे सड़क हादसे यह संकेत देते हैं कि यातायात नियमों का पालन अभी भी सख्ती से नहीं हो पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारी वाहनों की नियमित जांच, गति नियंत्रण और सख्त नियमों के पालन से ही इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है।