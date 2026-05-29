यूपी में आंधी तूफान से मची भारी तबाही, 75 जिलों में तूफान और 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार तड़के सहारनपुर में भारी बारिश के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ पानी नीचे आ गया। इस सैलाब में इनोवा और ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां बह गईं और कई बाइकें मलबे में दब गईं। इस दर्दनाक हादसे में 2 पर्यटकों की जान चली गई है। पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जानिए मौसम विज्ञान विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है और कब तक जारी रहेगा विनाश का यह दौर?