UP Weather Alert: भारी बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ेगी मुसीबत, लखनऊ समेत कई जिलों में 80 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि यह तूफान सामान्य नहीं है और इसकी तीव्रता काफी अधिक हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर घरों में ही रहें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। तेज हवा के दौरान पेड़ों, होर्डिंग्स और कमजोर निर्माणों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, यदि सावधानी बरती जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। आने वाले 24 घंटे पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। प्रदेशभर में लोग अब आसमान की ओर टकटकी लगाए मौसम के अगले रुख का इंतजार कर रहे हैं। तेज हवाओं, बारिश और गरजते बादलों के बीच डर और सतर्कता दोनों का माहौल बना हुआ है।