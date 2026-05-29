Lucknow Charbagh Station: चारबाग स्टेशन पर टिन शेड गिरा, टीटीई समेत तीन घायल, बड़ा रेल हादसा टला

इस हादसे के दौरान सबसे राहत की बात यह रही कि प्लेटफार्म नंबर-5 पर पहुंच रही हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस को समय रहते रोक लिया गया। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर जाती तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। रेलवे कंट्रोल रूम को जैसे ही टिन शेड गिरने की सूचना मिली, तुरंत सिग्नल रोका गया और ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया गया। रेलवे अधिकारियों की तत्परता के कारण संभावित बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों ने भी राहत की सांस ली कि समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया, वरना स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी।