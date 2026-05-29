BJP संगठन फेरबदल अपडेट; कई प्रदेश महामंत्रियों को बदलने की तैयारी में भाजपा! काशी में ब्राह्मण चेहरे को मिलेगी युवा मोर्चा की कमान?

BJP Organizational Reshuffle Update in UP: उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश संगठन की नई टीम, क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के नामों पर जल्द अंतिम मुहर लग सकती है। इसे लेकर बुधवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई दौर की महत्वपूर्ण बैठकें हुईं।