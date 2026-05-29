PCS officers transferred: अविनाश कुमार गौतम को आजमगढ़, अभिषेक शर्मा को भेजा गया फर्रुखाबाद

Transfer of PCS officers : उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 मईक्षकी रात को नौ पीसीएस अधिकारियों को स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया है। जिनमें मिर्जापुर, प्रयागराज, बलिया, लखनऊ, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, अमेठी और कानपुर जिले के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के नए प्रधान प्रबंधक की घोषणा की गई है। इनमें अपर नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर अमृता सिंह को 15 दिनों के अंदर दूसरी बार स्थानांतरित किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी। जिसके अनुसार 31 मई तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ‌