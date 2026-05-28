बुलंदशहर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद: सीओ ने कहा सपा के पूर्व विधायक नमाजियों को भड़का रहे, वीडियो वायरल

Video of Former MLA-CO Bakrid Namaj Goes Viral: बुलंदशहर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। जब प्रशासन में नमाजियों को ईदगाह के अंदर जाने से रोक दिया। जहां नमाजियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नमाजियों को रोके जाने की खबर मिलते ही सपा के पूर्व विधायक होशियार सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने नमाजियों को रोके जाने पर आपत्ति दर्ज की। पूर्व विधायक का कहना था कि नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए जाने दिया जाए। इस पर क्षेत्राधिकारी ने पूर्व विधायक को हाथ जोड़कर मौके से जाने के लिए कहा। जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला जहांगीराबाद ईदगाह की है।