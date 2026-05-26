ससुर-बहू की बढ़ रही थी नजदीकियां, बेटे ने दोनों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, बच्चे को भी अपना मानने से किया इनकार

जांच में यह भी सामने आया है कि 10 मई को सना ने एक बेटे को जन्म दिया था। जब 16 मई को अस्पताल से जब वह घर गई तो आरोप है कि मोमिन ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद और बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें भी हुईं, लेकिन मामला नहीं सुलझ सका।

चौंकाने वाली बात यह रही कि रविवार को हुई वारदात के बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मोमिन ने खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली। वहीं, पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस परिवार के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।