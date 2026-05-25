10 महीने की बच्ची की हत्या कर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ता रहा पिता, पुलिस पूछताछ में खुला राज

बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने खुद को बचाने के लिए झूठ का पूरा जाल बुन दिया। उसने घरवालों, पड़ोसियों और पुलिस को बताया कि उसकी 10 महीने की बच्ची अचानक घर से गायब हो गई है। आरोपी ने दावा किया कि शायद कोई बच्ची को उठाकर ले गया है। शक से बचने के लिए वह खुद भी पुलिस के साथ बच्ची को ढूंढने का दिखावा करता रहा। बच्ची के गायब होने की खबर फैलते ही सभी लोग उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस वारदात के पीछे खुद उसका पिता ही है।