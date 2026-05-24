मई में ही ले चुका 10 जानें: दिल्ली-NCR में क्यों ‘बम’ बन रहे AC? इन बड़े हादसों से सीखें बचाव के तरीके और जरूरी टिप्स

एसी को लगातार न चलाएं, कुछ घंटों के इस्तेमाल के बाद इसे 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर आराम दें। रात के समय एसी में टाइमर जरूर सेट करें ताकि वह लगातार न चले। इससे बिजली भी बचेगी और मशीन सुरक्षित रहेगी। एसी को 16 डिग्री पर चलाने की जिद न करें। इसे हमेशा 24 से 26 डिग्री के बीच चलाएं ताकि कंप्रेशर समय-समय पर ऑटो-कट हो सके। एसी के लिए हमेशा बढ़िया क्वालिटी के सॉकेट और सही क्षमता की एमसीबी लगवाएं। अगर एमसीबी बार-बार ट्रिप हो रही हो, तो तुरंत एसी बंद कर मैकेनिक को दिखाएं। अगर आपके इलाके में वोल्टेज ऊपर-नीचे होता है, तो अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर जरूर लगाएं।