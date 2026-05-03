Delhi AC Blast: 9 लोगों में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत, वीडियो कॉल पर गूंजी आखिरी पुकार- ‘भैया बचा लो’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विवेक विहार अग्निकांड पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इस घटना को अत्यंत हृदयविदारक करार दिया है. उन्होंने कहा कि हादसे में 9 नागरिकों की असामयिक मृत्यु की खबर से उनका मन बेहद व्यथित है और वह इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि अस्पताल में भर्ती घायलों का समुचित उपचार किया जा रहा है और उन्होंने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह पीड़ित परिजनों को इस अपार दुख और असहनीय पीड़ा को सहन करने का संबल प्रदान करें।