राम कथा के बहाने कुमार विश्वास का तंज! अरविंद केजरीवाल को भेजा ऐसा निमंत्रण, AAP नेताओं को लगेगी मिर्ची

Kumar Vishwas Ram Katha: राजधानी दिल्ली में राजनीति और अध्यात्म का एक अनोखा संगम होने जा रहा है। मशहूर कवि और प्रख्यात राम कथाकार डॉ. कुमार विश्वास आगामी 6 मई को दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में भगवान राम के आदर्शों की गाथा सुनाएंगे। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थों को लेकर भी दिल्ली की सियासत गरमा गई है। दरअसल, बुधवार, 6 मई को दिल्ली विधानसभा में ‘अपने-अपने राम’ शीर्षक से एक विशेष संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जाएगा। डॉ. कुमार विश्वास इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान राम के जीवन, उनके संघर्षों और मानवीय मूल्यों को अपनी विशिष्ट शैली और कविता के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।