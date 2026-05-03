पापा मैं थक चुका हूं! जज अमन शर्मा की मौत मामले में आया नया मोड़, पिता का सनसनीखेज खुलासा

फिलहाल इस मामले में सफदरजंग एन्क्लेव थाने में केस दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। मृतक के पिता, पत्नी, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। अमन शर्मा के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। उनके कार्यालय और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर उनका विश्लेषण किया जा रहा है। ताकि यह समझा जा सके कि अमन ने यह कदम किस मजबूरी के कारण उठाया।