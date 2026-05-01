तरबूज खाने से मौत मामले में नया मोड़, फोरेंसिक रिपोर्ट में अंगों की भयावह स्थिति का जिक्र, डॉक्टर भी हैरान

इस मामले में अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन शुरुआती फॉरेंसिक जांच में कुछ बेहद असामान्य बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मस्तिष्क, हृदय और आंतों का रंग हरा दिखाई दिया है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य तौर पर खराब भोजन (Food Poisoning) के कारण आंतरिक अंगों का रंग इस तरह नहीं बदलता। अंगों का हरा पड़ना यह संकेत देता है कि शरीर में किसी अत्यंत विषैले रासायनिक तत्व का प्रवेश हुआ है।