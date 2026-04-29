मुंबई में तरबूज खाने के बाद पूरा परिवार खत्म! मृतकों के शरीर में मिला ये संदिग्ध पदार्थ

डॉक्टरों के शुरुआती निष्कर्षों में फूड पॉइजनिंग की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य खाद्य विषाक्तता में इतनी तेजी से हालत बिगड़ना और मौत होना बेहद दुर्लभ है। यही वजह है कि अब जांच का दायरा बढ़ाकर किसी जहरीले तत्व या अन्य कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।