आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी से किया प्यार का इजहार, अपने दोनों तलाक की बताई वजह, बोले- एक पछतावा है

आमिर खान ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता और दूसरी पत्नी किरण राव के साथ अपने गहरे रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने माना कि वह दोनों ही उनके जीवन का अहम हिस्सा रहीं हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से वह रिश्ते सफल नहीं हो पाए। अब अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के बारे में बात करते हुए आमिर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आया। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे गौरी मिलीं। उनके साथ मुझे वो मन की शांति मिलती है, जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे लगता है कि अब जाकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हुई है।"