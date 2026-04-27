‘धुरंधर 2’ एक्टर मुस्तफा अहमद की पत्नी के पुराने ट्वीट्स पर मचा बवाल, राष्ट्रपति और हिंदुओं पर की थी विवादित टिप्पणी

Dhurandhar 2 Actor Mustafa Ahmed Wife Radhieka Pandeya: बॉलीवुडसुपरस्टार रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म में रणवीर के भरोसेमंद साथी और जासूस 'रिजवान' का किरदार निभाने वाले मुस्तफा अहमद अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए खूब वाहवाही लूट रहे हैं। मुस्तफा, जो पहले एक मशहूर सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर थे, अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन उनकी इस सफलता के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह मुस्तफा खुद नहीं, बल्कि उनकी पत्नी राधिका पांडेया के कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट हैं।