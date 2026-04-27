धर्म परिवर्तन के बाद भी नहीं टूटा रिश्ता! 15 की उम्र में हिन्दू से क्रिश्चियन बने रेमो ने बताया- ‘क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन’

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेमो का जन्म रमेश गोपी नायर के रूप में हुआ था। और 15 साल की उम्र में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। इस इंटरव्यू में रेमो ने बताया, धर्म परिवर्तन के फैसले में मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा था।' इसके आगे उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन के फैसले पर उनके माता-पिता ने कैसे रिएक्ट किया। रेमो ने कहा, "एक दिन मैं अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि मैं चर्च के लिए बहुत काम करता हूं, और मुझे लगता है कि मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, 'ठीक है, कर ले। बस मेरा नाम मत बदलना।' इसलिए मेरा नाम रेमो गोपी डिसूजा है।"