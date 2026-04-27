फुटपाथ पर साड़ियां बेचने वाला लड़का कैसे बना हजारों करोड़ का मालिक? बॉलीवुड के ‘नंबर 1’ से है खास कनेक्शन

वाशु भगनानी आज भले ही हजारों करोड़ों के मालिक हों, लेकिन उनकी सफलता का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। कभी उन्होंने सड़कों पर खड़े होकर साड़ियां बेचीं, तो कभी छोटे-मोटे काम करके गुजारा किया। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा, "मैं फुटपाथ पर साड़ियां बेचा करता था। 13 साल की उम्र में, सड़क पर साड़ियां बेचने वाला एक लड़का यहां तक पहुंचा है, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। यह मेरे और मेरे उनके बच्चों के लिए हमेशा यादगार रहेगा।" इसके साथ ही उन्होंने याद करते हुए कहा कि उस दौरान उनका परिवार कोलकाता में रहता था, जहां कम अवसर थे। उन्होंने कहा, "कलकत्ता में हम चार भाई थे, और वहां मौकों की थोड़ी कमी थी, इसलिए हमने सोचा कि एक भाई को दिल्ली चले जाना चाहिए।"