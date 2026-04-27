रंगभेद पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बोले- स्मिता पाटिल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं

जूम के साथ बातचीत करते हुए नवाजुद्दीन ने बताया कि उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से खूबसूरती को एक खास नजरिए से देखा जाता रहा है। कई बार कलाकार की प्रतिभा से ज्यादा उसके चेहरे, रंग और लुक्स को महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में बनी सोच ही फिल्मों की कहानियों और किरदारों में दिखाई देती है। यही वजह है कि कई बार एक खास तरह की छवि वाले कलाकारों को ही मुख्य भूमिका के लिए सही माना जाता है।