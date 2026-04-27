शिवाजी महाराज पर विवादित बयान बाबा बागेश्वर को पड़ा भारी, रितेश देशमुख के तीखे जवाब के बाद मांगी माफी

रितेश देशमुख ने बिना नाम लिए कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ करना और महान योद्धाओं की विरासत को गलत तरीके से पेश करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिवाजी महाराज का नाम युगों-युगों तक सम्मान से लिया जाएगा और कोई भी मनगढ़ंत कहानी उनकी छवि को धूमिल नहीं कर सकती। रितेश की इस प्रतिक्रिया के बाद मामला और गर्मा गया। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सामने आए और बागेश्वर बाबा से सफाई मांगने लगे।