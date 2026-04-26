उर्वशी ढोलकिया के घर पसरा मातम, जन्मदिन वाले दिन ही करीबी की मौत, भावुक हुईं अभिनेत्री

Urvashi Dholakia Pet Dog Death: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया इस वक्त गहरे दुख से गुजर रही हैं। अपने दमदार किरदारों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली उर्वशी की जिंदगी में अचानक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। उनकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा रहा उनका पालतू डॉग ‘जैगर’ अब इस दुनिया में नहीं रहा और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये है कि उसने अपने ही जन्मदिन के दिन आखिरी सांस ली।