‘प्रेग्नेंट होने के लिए जरूरी नहीं शादी’ जानें कौन है वो एक्ट्रेस जिनके बयान से मचा बवाल

Nithya Menen supports child without marriage: हमारे भारत में जहां पहले महिलाओं को आदमियों से पीछे समझ जाता था वहां महिलाओं ने खुद को साबित किया और दिखाया कि वह किसी से कम नहीं हैं, लेकिन जैसे-जैसे देश और औरतें आगे बढ़ रही हैं वैसे-वैसे उनकी सोच में भी काफी बदलाव आ रहे हैं। एक ऐसी ही एक्ट्रेस है जिन्होंने एक ऐसा बोल्ड और बड़ा बयान दिया, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। उन्होंने अपनी राय रखते हुए बताया कि बच्चे के लिए शादी करना जरूर नहीं, बल्कि आजादी जरूरी है।