जब मैले कुचैले कपड़ों में कहानी सुनाने आए भारतीराजा ने बदल दी कमल हासन की किस्मत

साल 2017 में कमल हासन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिग्गज फिल्ममेकर भारतीराजा के बारे में उनकी पहली सोच यही थी कि वो मैली धोती और शर्ट पहने हुए एक आदमी हैं। एक्टर ने बताया, "सालों पहले, मैली धोती और शर्ट पहने एक आदमी मेरे ऑफिस में स्क्रिप्ट सुनाने आया था। अगर मैंने उसके गंदे कपड़ों की वजह से ऑफर ठुकरा दिया होता, तो मैं आज यहां आपसे बात नहीं कर रहा होता।" कमल ने आगे कहा, "स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कितने जीनियस थे। वो फिल्म '16 वयथिनिले' (16 Vayathinile) थी, जो एक कल्ट क्लासिक बन गई, और वह कोई और नहीं बल्कि बेहतरीन डायरेक्टर भारतीराजा सर थे।" इसके आगे उन्होंने कहा, 'उस समय तक मैं तमिल सिनेमा में एक उभरता हुआ स्टार बन चुका था, लेकिन '16 वयथिनिले' में बिना किसी ग्लैमर वाले रोल में मेरी परफॉर्मेंस को मेरे सबसे अच्छे कामों में से एक माना जाता है। इसका काफी हद तक श्रेय डायरेक्टर भारतीराजा की सोच को जाता है।